Спасатели не нашли живых после катастрофы самолета в Индонезии

Индонезийские спасатели не нашли живых людей на месте катастрофы самолета компании Lion Air.

Об этом сообщает агентство dpa-international.com со ссылкой на главу Национального поисково-спасательного агентства Индонезии.

"Мы обыскали морскую поверхность и не нашли людей, которые остались в живых", - сказал руководитель поисково-спасательного агентства.

Он также добавил, что из воды подняли несколько частей тел.

Дайверы пытаются достичь фюзеляжа Boeing 737 MAX 8, который по предварительной информации лежит на морском дне на глубине около 35 метров.

