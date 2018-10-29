Із шахти імені Капустіна підняли хворого гірника, ще 14 протестують далі

Одного з гірників, які протестують на шахті "Імені Капустіна" на Луганщині через заборгованість із заробітної плати, підняли на поверхню із запаленням легень.

Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець у Facebook.

"Зараз видають на поверхню 25-річного гірника шахти "Ім. Г.Г. Капустіна" Саматея Віктора, який на одинадцятий день протесту під землею захворів на пневмонію" , – написав він.

"У шахті залишається 14 гірників разом із нардепом Сергієм Капліним", – додав керівник Незалежної профспілки гірників України.

За словами Волинця, трудові колективи усіх чотирьох шахт ПАТ "Лисичанськвугілля" припинили свою роботу, окрім шахтарів – приєднались до протесту інші структурні підрозділи об’єднання.

"Шахтарі інших регіонів заявляють про солідарну підтримку гірників "Лисичанськвугілля"" – заявив він.

Волинець уточнив, що шахтарі Волині на знак солідарності з гірниками "Лисичанськвугілля" підготували заявку на перекриття залізничної дороги, хоча пасажирські потяги обіцяли пропускати.

"Ми вже повідомили Міжнародну організацію праці, IndustriALL, Європейське об’єднання профспілок та Міжнародну конфедерацію профспілок про те, що вже одинадцяту добу гірники шахти "Ім. Г.Г. Капустіна", знаходяться під землею в надскладних й небезпечних умовах в знак протесту проти заборгованості із заробітної плати та корупції у вугільній галузі", – написав Волинець.

Напередодні на шахті імені Капустіна стався обвал: завалило шостий західний польовий відкаточний штрек, але у гірників залишилося два запасних виходи на поверхню.