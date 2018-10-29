Из шахты имени Капустина подняли больного горняка, еще 14 протестуют дальше

634 просмотра
Понедельник, 29 октября 2018, 13:47

Одного из горняков, протестующих на шахте "Имени Капустина" в Луганской области против задолженности по заработной плате, подняли на поверхность с воспалением легких.

Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.

"Сейчас выдают на поверхность 25-летнего горняка шахты "Им. Г. Капустина "Саматея Виктора, который на одиннадцатый день протеста под землей заболел пневмонией", – написал он.

 
 

"В шахте остается 14 горняков вместе с нардепом Сергеем Каплин" – добавил руководитель Независимого профсоюза горняков Украины.

По словам Волынца, трудовые коллективы всех четырех шахт ОАО "Лысичанскуголь" прекратили свою работу, кроме шахтеров – присоединились к протесту другие структурные подразделения объединения.

"Шахтере других регионов заявляют о солидарной поддержке горняков "Лысичанскуголь", – заявил он.

Волынец уточнил, что шахтеры Волыни в знак солидарности с горняками "Лысичанскуголь" подготовили заявку на перекрытие железной дороги, хотя пассажирские поезда обещали пропускать.

"Мы уже уведомили Международную организацию труда, IndustriALL, Европейское объединение профсоюзов и Международную конфедерацию профсоюзов о том, что уже одиннадцатые сутки горняки шахты "Им. Г. Капустина", находятся под землей в сверхсложных и опасных условиях в знак протеста против задолженности по заработной плате и коррупции в угольной отрасли", – написал Волынец.

Накануне на шахте имени Капустина произошел обвал: завалило шестой западный полевой откаточный штрек, но у горняков осталось два запасных выхода на поверхность.

Украинская правда
Темы: шахты зарплаты Луганская область
powered by lun.ua
По теме
На шахте, где бастуют 16 горняков, произошел обвал 28 октября 2018, 18:54
На Луганщине шахтеры 10 сутки страйкуют под землей, требуя зарплат 28 октября 2018, 00:25
В Кривом Роге горняки не выходили на поверхность, требуя зарплату 5 октября 2018, 16:25
Все новости
Главные новости
В оккупированном Крыму заявили о "национализации" имущества Меджлиса
На частном дворе раскопали могильник с 5 убитыми, подозревают россиянина
Гендиректор WOG Корецкий уволился из компании
Через 5 лет мы можем выйти на сильную экономику – Гройсман
Все новости
Опыт

Как правильно готовить пасту?

Опыт

История лучшего дворника Львова

Поиск по сайту
Архив
Весь архів