Из шахты имени Капустина подняли больного горняка, еще 14 протестуют дальше

Одного из горняков, протестующих на шахте "Имени Капустина" в Луганской области против задолженности по заработной плате, подняли на поверхность с воспалением легких.

Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.

"Сейчас выдают на поверхность 25-летнего горняка шахты "Им. Г. Капустина "Саматея Виктора, который на одиннадцатый день протеста под землей заболел пневмонией", – написал он.

"В шахте остается 14 горняков вместе с нардепом Сергеем Каплин" – добавил руководитель Независимого профсоюза горняков Украины.

По словам Волынца, трудовые коллективы всех четырех шахт ОАО "Лысичанскуголь" прекратили свою работу, кроме шахтеров – присоединились к протесту другие структурные подразделения объединения.

"Шахтере других регионов заявляют о солидарной поддержке горняков "Лысичанскуголь", – заявил он.

Волынец уточнил, что шахтеры Волыни в знак солидарности с горняками "Лысичанскуголь" подготовили заявку на перекрытие железной дороги, хотя пассажирские поезда обещали пропускать.

"Мы уже уведомили Международную организацию труда, IndustriALL, Европейское объединение профсоюзов и Международную конфедерацию профсоюзов о том, что уже одиннадцатые сутки горняки шахты "Им. Г. Капустина", находятся под землей в сверхсложных и опасных условиях в знак протеста против задолженности по заработной плате и коррупции в угольной отрасли", – написал Волынец.

Накануне на шахте имени Капустина произошел обвал: завалило шестой западный полевой откаточный штрек, но у горняков осталось два запасных выхода на поверхность.