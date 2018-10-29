Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Из шахты имени Капустина подняли больного горняка, еще 14 протестуют дальше

Понедельник, 29 октября 2018, 12:47

Одного из горняков, протестующих на шахте "Имени Капустина" в Луганской области против задолженности по заработной плате, подняли на поверхность с воспалением легких.

Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.

"Сейчас выдают на поверхность 25-летнего горняка шахты "Им. Г. Капустина "Саматея Виктора, который на одиннадцатый день протеста под землей заболел пневмонией", – написал он.

 
 

"В шахте остается 14 горняков вместе с нардепом Сергеем Каплин" – добавил руководитель Независимого профсоюза горняков Украины.

По словам Волынца, трудовые коллективы всех четырех шахт ОАО "Лысичанскуголь" прекратили свою работу, кроме шахтеров – присоединились к протесту другие структурные подразделения объединения.

"Шахтере других регионов заявляют о солидарной поддержке горняков "Лысичанскуголь", – заявил он.

Волынец уточнил, что шахтеры Волыни в знак солидарности с горняками "Лысичанскуголь" подготовили заявку на перекрытие железной дороги, хотя пассажирские поезда обещали пропускать.

"Мы уже уведомили Международную организацию труда, IndustriALL, Европейское объединение профсоюзов и Международную конфедерацию профсоюзов о том, что уже одиннадцатые сутки горняки шахты "Им. Г. Капустина", находятся под землей в сверхсложных и опасных условиях в знак протеста против задолженности по заработной плате и коррупции в угольной отрасли", – написал Волынец.

Накануне на шахте имени Капустина произошел обвал: завалило шестой западный полевой откаточный штрек, но у горняков осталось два запасных выхода на поверхность.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: шахтызарплатыЛуганская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
шахты
В шахте Павлограда произошел взрыв, трое в больнице
На шахте в Словакии произошло возгорание метана, среди пострадавших есть украинец
Угледар до и после. Неизвестная история города, о котором Украина и мир узнали благодаря войне. Аудиоверсия
Последние новости
11:53
фото"Почти невозможно": нацгвардейцы уничтожили вражеский "Ланцет" из автоматов
11:34
Рождественская премьера: Киевская опера возвращает балет Кос-Анатольского "Соячье крыло"
11:33
WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев
11:31
фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев
11:26
Германия не собирается помогать Минобороны мобилизовать украинцев - Минюст ФРГ
11:17
10 лет тюрьмы за взятку получил один из экс-руководителей ГСЭК
11:03
"Я бы хотела, чтобы семьи не боялись подростков". История семьи, которая усыновила 12-летнего мальчика
11:00
Китай запретил экспорт технологий по переработке редкоземельных элементов
10:48
Живая елка на прокат: как военный организовал бизнес на главном украшении Нового года
10:47
Курс валют на 22 декабря: сколько стоят доллар и евро
Все новости...
Реклама: