Тука: влада може використати відомості про тих, хто голосуватиме на "виборах" в ОРДЛО

Українські компетентні органи можуть використовувати інформацію про осіб, які братимуть участь у "виборах" керівництва угруповань "ДНР" і "ЛНР".

Про це розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука, повідомляють "Новини Донбасу".

Раніше від імені Туки в соцмережі Facebook з'явилася публікація про те, що українські "компетентні органи давно отримують інформацію" від представників угруповань "ДНР" і "ЛНР".

Підкреслюється, що влада також отримує списки учасників "призовних комісій" ОРДЛО, і списки "призовників".

"Отримують вони і списки різних "членів". Членів призовних комісій (і, звичайно, самих призовників), членів "виборчих комісій". В тому числі - і списки тих, хто прийде "голосувати" отримають! Цікаво потім буде зпівставити ці списки з реєстрами переселенців, наприклад", - йдеться в публікації.

Георгій Тука розповів, чи означає це, що МінТОТ ініціюватиме скасування соціальних виплат для осіб, що голосували на "виборах" в ОРДЛО.

"Ні, нічого ініціювати не будемо. У нас немає таких повноважень", - запевнив заступник міністра.

При цьому він додав, що є інші організації, у яких є повноваження використовувати інформацію про тих, хто голосував.

"Як вони її будуть використовувати - це вже на їх розсуд", - додав Тука.

В Європейському Союзі заявили, що оголошення так званих "виборів" на території ОРДЛО суперечить мінським домовленостям.

Як повідомлялося, 7 вересня бойовики на окупованих територіях Донецької та Луганської областей призначили "вибори" своїх ватажків і "депутатів" на 11 листопада.

МЗС України закликало міжнародних партнерів посилити тиск на Росію у зв’язку з наміром окупаційної адміністрації РФ провести "позачергові вибори" на Донбасі.