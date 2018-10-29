Тука: власть может использовать сведения о тех, кто проголосует на "выборах" в ОРДЛО

Украинские компетентные органы могут использовать информацию о лицах, принимавших участие в "выборах" руководства группировок "ДНР" и "ЛНР".

Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, сообщают "Новости Донбасса".

Ранее от имени Туки в соцсети Facebook появилась публикация о том, что украинские "компетентные органы давно получают информацию" от представителей группировок "ДНР" и "ЛНР".

Подчеркивается, что власть также получает списки участников "призывных комиссий" ОРДЛО, и списки "призывников".

"Получают они и списки различных "членов". Членов призывных комиссий (и, конечно, самих призывников), членов "избирательных комиссий". В том числе - и списки тех, кто придет "голосовать" получат! Интересно потом будет сопоставить эти списки с реестрами переселенцев, например", - говорится в публикации.

Георгий Тука рассказал, означает ли это, что МинВОТ будет инициировать отмену социальных выплат для лиц, голосовавших на "выборах" в ОРДЛО.

"Нет, ничего инициировать не будем. У нас нет таких полномочий", - заверил заместитель министра.

При этом он добавил, что есть другие организации, у которых есть полномочия использовать информацию о тех, кто голосовал.

"Как они ее будут использовать - это уже на их усмотрение", - добавил Тука.

В Европейском Союзе заявили, что объявление так называемых "выборов" на территории ОРДЛО противоречит минским договоренностям.

Как сообщалось, 7 сентября боевики на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей назначили "выборы" своих главарей и "депутатов" на 11 ноября.

МИД Украины призвал международных партнеров усилить давление на Россию в связи с намерением оккупационной администрации РФ провести "внеочередные выборы" на Донбассе.