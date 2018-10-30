Командувач ВМС пояснив, чому РФ не використає великокаліберні кораблі в Азовському морі

Специфіка Азовського моря не дозволяє Росії застосовувати великокаліберні кораблі з великою осадкою для наступу на Україну.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV заявив командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко, передає "Укрінформ".

"Специфіка Азовського моря полягає в тому, що застосування кораблів з великою окладкою там практично неможливе, так само, як і висадка способом "корабель-берег".

Якщо взяти ті факти, що РФ може акумулювати сили та засоби по внутрішнім своїм річкам з Каспію та з Чорного моря, то вона може застосувати кількість на висадку лише батальйону морської піхоти", - підкреслив він.

"Росія і надалі буде вдаватись до блокування та перешкоджання проходу через Керченську протоку і зупинки українських судів. Насамперед це впливає на економіку регіону, роботу українських портів", - вважає командувач ВМС.

Наразі до Азовського моря перекинуто катерну групу, яка виконує завдання бойової служби.

"Це позитивно вплинуло на ситуацію із зупинками українських суден. За останній тиждень їх практично не було", - заявив Воронченко.

Перед цим він констатував, що ситуація в Азовському морі залишається напруженою.

"З точки зору військових, ситуація в Азовському морі, яка є, дуже напружена. Як вже було сказано Держприкордонслужбою, там знаходиться близько 120 (українських - ред) кораблів і катерів, але таких, які можуть діяти або обслуговувати судна і мають озброєння - всього 36. А тих, що мають досить озброєння - 24.

Ми наростили зусилля, ми перекинули туди поки що катерну групу, яка вже виконує завдання бойової служби", - сказав Воронченко.

Раніше Воронченко заявляв, що у разі загострення ситуації в Азовському та Чорному морях ВМС України застосують силу проти країни-агресора.

Європейський парламент 25 жовтня схвалив резолюцію про порушення Росією міжнародного права в Азовському морі. Резолюція закликає держави-члени ЄС чітко заявити, що цілеспрямовані санкції проти Росії будуть посилені у разі подальшої ескалації конфлікту в Азовському морі.