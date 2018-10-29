Командувач ВМС пояснив, чому РФ не використає великокаліберні кораблі в Азовському морі

Специфіка Азовського моря не дозволяє Росії застосовувати великокаліберні кораблі з великою осадкою для наступу на Україну.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV заявив командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко, передає "Укрінформ".

"Специфіка Азовського моря полягає в тому, що застосування кораблів з великою окладкою там практично неможливе, так само, як і висадка способом "корабель-берег".

Якщо взяти ті факти, що РФ може акумулювати сили та засоби по внутрішнім своїм річкам з Каспію та з Чорного моря, то вона може застосувати кількість на висадку лише батальйону морської піхоти", - підкреслив він.

"Росія і надалі буде вдаватись до блокування та перешкоджання проходу через Керченську протоку і зупинки українських судів. Насамперед це впливає на економіку регіону, роботу українських портів", - вважає командувач ВМС.

Наразі до Азовського моря перекинуто катерну групу, яка виконує завдання бойової служби.

"Це позитивно вплинуло на ситуацію і зупинки українських суден. За останній тиждень їх практично не було", - заявив Воронченко.

Перед цим він констатував, що ситуація в Азовському морі залишається напруженою.

"З точки зору військових, ситуація в Азовському морі, яка є, дуже напружена. Як вже було сказано Держприкордонслужбою, там знаходиться близько 120 (українських - ред) кораблів і катерів, але таких, які можуть діяти або обслуговувати судна і мають озброєння - всього 36. А тих, що мають досить озброєння - 24.

Ми наростили зусилля, ми перекинули туди поки що катерну групу, яка вже виконує завдання бойової служби", - сказав Воронченко.

Раніше Воронченко заявляв, що у разі загострення ситуації в Азовському та Чорному морях ВМС України застосують силу проти країни-агресора.

Європейський парламент 25 жовтня схвалив резолюцію про порушення Росією міжнародного права в Азовському морі. Резолюція закликає держави-члени ЄС чітко заявити, що цілеспрямовані санкції проти Росії будуть посилені у разі подальшої ескалації конфлікту в Азовському морі.