Командующий ВМС объяснил, почему РФ не использует крупнокалиберные корабли в Азовском море

Специфика Азовского моря не позволяет России использовать крупнокалиберные корабли с большой осадкой для наступления на Украину.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV заявил командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко, передает "Укринформ".

"Специфика Азовского моря заключается в том, что применение кораблей с большой осадкой там практически невозможно, так же, как и высадка способом "корабль-берег".

Если взять те факты, что РФ может аккумулировать силы и средства по своим внутренним рекам с Каспия и Черного моря, то она может применить количество на высадку лишь батальона морской пехоты", - подчеркнул он.

"Россия и в дальнейшем будет прибегать к блокированию и препятствованию прохода через Керченский пролив и остановке украинских судов. Прежде всего это влияет на экономику региона, работу украинских портов", - считает командующий ВМС.

Сейчас в Азовское море переброшена катерная группа, которая выполняет задачи боевой службы.

"Это положительно повлияло на ситуацию и остановки украинских судов. За последнюю неделю их практически не было", - заявил Воронченко.

Ранее он констатировал, что ситуация в Азовском море остается напряженной.

"С точки зрения военных, ситуация в Азовском море, которая сложилась сейчас, очень напряженная. Как уже было сказано Госпогранслужбой, там находится около 120 (украинских - ред) кораблей и катеров, но таких, которые могут действовать или обслуживать суда и имеют вооружение - всего 36. Имеющих достаточно вооружения - 24.

Мы нарастили усилия, мы перебросили туда пока катерную группу, которая уже выполняет задачи боевой службы", - сказал Воронченко.

Ранее Воронченко заявлял, что в случае обострения ситуации в Азовском и Черном морях ВМС Украины применят силу против страны-агрессора.

Европейский парламент 25 октября принял резолюцию о нарушении Россией международного права в Азовском море. Резолюция призывает государства-члены ЕС четко заявить, что целенаправленные санкции против России будут усилены в случае дальнейшей эскалации конфликта в Азовском море.