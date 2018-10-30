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МЗС: денонсація договору з РФ по Азовському морю може призвести до нового територіального спору

Вівторок, 30 жовтня 2018, 01:47
МЗС: денонсація договору з РФ по Азовському морю може призвести до нового територіального спору

Денонсація договору між Україною та РФ від 2003 року про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки не дасть Україні додаткових прав, а лише може призвести до нового територіального спору.

Таку думку в ефірі програми "Свобода слова" висловила заступник глави МЗС України з питань євроінтеграції Олена Зеркаль, передає "Укрінформ".

"Що стосується самої угоди, то вона складається з 5 статей. Одна з цих статей ніколи не була реалізована, а саме - не була реалізована делімітація Азовського моря.

З точки зору додаткових прав Україна нічого не отримає, денонсувавши договір з РФ по Азовському морю. Ми можемо отримати новий територіальний спір з РФ щодо делімітації Азовського моря", - підкреслила вона.

За словами заступника глави МЗС, судовий позов України до РФ заснований на Конвенції ООН з морського права, незважаючи на те, що існував двосторонній договір з РФ.

"Дійсно, ця угода, на мій погляд, була укладена неправомірно з точки зору Міжнародної морської конвенції, але відповідь на це має дати трибунал, і ми чекаємо на цю відповідь вже в наступному році", - додала вона.

Європейський парламент 25 жовтня схвалив резолюцію про порушення Росією міжнародного права в Азовському морі. Резолюція закликає держави-члени ЄС чітко заявити, що цілеспрямовані санкції проти Росії будуть посилені у разі подальшої ескалації конфлікту в Азовському морі.

Схвалену Європарламентом резолюцію, яка передбачає посилення санкцій проти РФ за загострення ситуації в Азові, Україна буде додавати до доказової бази в міжнародних судах проти Росії.

"Українська правда" в Threads

Теми: Азовське мореУкраїнаРосіяМЗС
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