МИД: денонсация договора с РФ по Азовскому морю может привести к новому территориальному спору

Денонсация договора между Украиной и РФ от 2003 года о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива не даст Украине дополнительных прав, а лишь может привести к новому территориальному спору.

Такое мнение в эфире программы "Свобода слова" выразила заместитель главы МИД Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль, передает "Укринформ".

"Что касается самого договора, то он состоит из 5 статей. Одна из этих статей никогда не была реализована, а именно - не была реализована делимитация Азовского моря.

С точки зрения дополнительных прав Украина ничего не получит, денонсировав договор с РФ по Азовскому морю. Мы можем получить новый территориальный спор с РФ по делимитации Азовского моря", - подчеркнула она.

По словам заместителя главы МИД, судебный иск Украины в РФ основан на Конвенции ООН по морскому праву, несмотря на то, что существовал двусторонний договор с РФ.

"Действительно, это соглашение, на мой взгляд, было заключено неправомерно с точки зрения Международной морской конвенции, но ответ на это должно дать суд, и мы ждем ответ уже в следующем году", - добавила она.

Европейский парламент 25 октября принял резолюцию о нарушении Россией международного права в Азовском море. Резолюция призывает государства-члены ЕС четко заявить, что целенаправленные санкции против России будут усилены в случае дальнейшей эскалации конфликта в Азовском море.

Принятую Европарламентом резолюцию, которая предусматривает ужесточение санкций против РФ за обострение ситуации в Азовском море, Украина будет приобщать к доказательной базе в международных судах против России.