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Новинський: Я вважаю Ахметова найкращим партнером, якого знав

Вівторок, 30 жовтня 2018, 09:09

Депутат-мільярдер Вадим Новинський запевняє, що жодного разу не пошкодував, що став бізнес-партнером олігарха Ріната Ахметова.

Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".

За словами Новинського, їхнє спілкування з Ахметовим почалося в 2003-2004 роках:

"До цього були знайомі, але не близько. Спілкувалися, часто мали бізнес-переговори".

"Ми розуміли, що для того, щоб мати успіх, необхідно укрупнюватися. Ми пам'ятаємо, як в історії і України, і інших країн Східної Європи, і світу здійснювалися великі злиття і поглинання", – розповів Новинський.

Вадим Новинський
Вадим Новинський
Фото Ельдара Сарахмана

Він запевняє, що ідея об'єднати металургійні активи, яка зробила його співвласником групи "Метінвест", виходила не від нього:

"У нас якось спільно все народилося. Від мене вона (пропозиція про злиття – УП) точно не надходила, тому що я розумів, що я буду в цій справі молодшим партнером".

 

"Він запропонував: "Давай так зробимо, це дасть стійкість нашого бізнесу, більшу безпеку, більшу незалежність від якихось катаклізмів, які відбуваються в економіці всюди". Тому ми розуміли взаємовигідність цього кроку", – розповів Новинський.

На запитання, чи не шкодував він про це рішення, Новинський відповів: "Ні разу не пошкодував. Я вважаю, що це був дуже правильний і своєчасний крок ... Я вважаю Ріната Ахметова найкращим партнером, якого я знав у своєму житті".

Українська правда
Теми: НовинськийАхметовбізнес
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