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Новинский: Я считаю Ахметова лучшим партнером, которого знал

Вторник, 30 октября 2018, 09:09

Депутат-миллиардер Вадим Новинский уверяет, что ни разу не пожалел, что стал бизнес-партнером олигарха Рината Ахметова.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

По словам Новинского, их общение с Ахметовым началось в 2003-2004 годах.

"До этого были знакомы, но не близко. Общались, часто имели бизнес-переговоры".

"Мы понимали, что для того, чтобы иметь успех, необходимо укрупняться. Мы помним, как в истории и Украины, и других стран Восточной Европы, и мира осуществлялись крупные слияния и поглощения", - рассказал Новинский.

Вадим Новинский
Вадим Новинский
Фото Эльдара Сарахмана

Он уверяет, что идея объединить металлургические активы, которая сделала его совладельцем групы "Метинвест", исходила не от него:

"У нас как-то совместно все родилось. От меня оно (предложение о слиянии – УП) точно не исходило, потому что я понимал, что я буду в этом деле младшим партнером".

 

"Он предложил: "давай так сделаем, это даст устойчивость нашему бизнесу, бóльшую безопасность, бóльшую независимость от каких-то катаклизмов, которые происходят в экономике везде". Поэтому мы понимали взаимовыгодность этого шага", - рассказал Новинский.

На вопрос, не жалел ли он об этом решении, Новинский ответил: "Ни разу не пожалел. Я считаю, что это был очень правильный и своевременный шаг... Я считаю Рината Ахметова лучшим партнером, которого я знал в своей жизни".

Украинская правда

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Темы: НовинскийАхметовбизнес
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