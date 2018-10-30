Новинський розповів про свої контакти з Путіним

Депутат-мільярдер Вадим Новинський запевняє, що у нього не було близьких контактів з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".

За словами Новинського, з Путіним його познайомив колишній прем'єр і посол РФ в Україні Віктор Черномирдін.

"Мене з ним знайомив – не то навіть, що знайомив, це була зустріч "здрасьтє – здрасьтє" в 2004 році – Віктор Степанович Черномирдін", – розповів мільярдер.

Вадим Новинський Фото Ельдара Сарахмана

За його словами, вдруге він перетинався з Путіним вже в 2013 році.

"Другий раз я з Путіним мав контакт в 2013 році, коли Віктор Янукович і Володимир Путін провели спільний парад Чорноморського флоту Росії і Військово-морських сил України в місті Севастополі. Я як депутат, обраний від Севастополя, був серед тих, хто там перебував. Знову ж "здрасьтє – здрасьтє" і все", – запевняє Новинський.

"Ось, у мене було два контакти з Путіним, кожен з них по 5 секунд, можливо, по 10", – додав він.

На запитання, ким йому був Черномирдін, Новинський відповів:

"Він мені був, як батько, а я йому – як син. Ми подружилися, коли його призначили в Україні. Знаєте, як буває, споріднені душі, ми відразу зійшлися. Він мене багато чому навчив, на багато відкрив очі, контакти деякі, знову ж таки, дав".