Новинский рассказал о своих контактах с Путиным

Депутат-миллиардер Вадим Новинский уверяет, что у него не было близких контактов с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

По словам Новинского, с Путиным его познакомил бывший премьер и посол РФ в Украине Виктор Черномырдин.

"Меня с ним знакомил – не то даже, что знакомил, это была встреча "здрасьте-здрасьте" в 2004 году – Виктор Степанович Черномырдин", – рассказал миллиардер.

Вадим Новинский Фото Эльдара Сарахмана

По го словам, второй раз он пересекался с Путиным уже в 2013 году.

"Второй раз я с Путиным имел контакт в 2013 году, когда Виктор Янукович и Владимир Путин проводили совместный парад Черноморского флота России и Военно-морских сил Украины в городе Севастополе. Я как депутат, избранный от Севастополя, был среди тех, кто там находился. Опять же "здрасьте-здрасьте" и все", – уверяет Новинский.

"Вот, у меня было два контакта с Путиным, каждый из них по 5 секунд, может быть, по 10", – добавил он.

На вопрос, кем ему был Черномырдин, Новинский отвеил:

"Он мне был, как отец, а я ему – как сын. Мы подружились, когда его назначили в Украину. Знаете, как бывает, родственные души, мы сразу сошлись. Он меня многому научил, на многое открыл глаза, контакты некоторые, опять же, дал".