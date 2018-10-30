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Командувач ВМС: Росія стягнула до Азовського моря 120 кораблів і катерів

Вівторок, 30 жовтня 2018, 09:57

Командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко заявив, що ситуація в Азовському морі залишається напруженою, оскільки Росія стягнула туди вже 120 кораблів і катерів, частина з яких мають достатньо озброєння.

Про це він сказав в ефірі ток-шоу "Свобода слова" у понеділок, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, з точки зору військових ситуація в Азовському морі дуже напружена.

"Як уже зазначала Держприкордонслужба, там розташовані близько 120 (російських - ред.) кораблів і катерів, але тих, які можуть діяти або обслуговувати судна й мають озброєння, лише 36, а тих, що мають достатньо озброєння - 24…", - розповів Воронченко.

"Ми наростили зусилля, ми перекинули туди поки що катерну групу, яка вже виконує завдання бойової служби", - додав він.

Командувач ВМС зазначив, що це впливає на ситуацію з безпекою в Приазов'ї, торгівлю і судноплавство.

Разом з тим він повідомив, що за останній тиждень зупинень українських суден не відбувалося.

Воронченко не виключив, що у подальшому може бути проведена подальша ескалація у Чорному морі.

Раніше заступник голови Державної прикордонної служби України Василь Серватюк заявив, що 24 жовтня Росія завела до акваторії Азовського моря два військові кораблі, і ще один - на підході.

Він додав, що крім цих кораблів, Росія вже має угруповання з більше 120 кораблів і катерів в Азовському морі.

Як  повідомлялося, що російський уряд виділив Міноборони РФ у користування на 20 років частину акваторії Таганрозької затоки Азовського моря, яка знаходиться у 1,5 милях від узбережжя поблизу російського міста Ейськ, що у 65 км від українського Маріуполя.

Українська правда

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Теми: Азовське мореЗбройні силиРосіякораблі
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