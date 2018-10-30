Командующий ВМС: Россия стянула к Азовскому морю 120 кораблей и катеров

Командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что ситуация в Азовском море остается напряженной, поскольку Россия стянула туда уже 120 кораблей и катеров, часть из которых имеют достаточно вооружения.

Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова" в понедельник, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, с точки зрения военных ситуация в Азовском море очень напряженная.

"Как уже отмечала Госпогранслужба, там расположены около 120 (российских - ред.) Кораблей и катеров, но тех, которые могут действовать или обслуживать суда и имеют вооружение, только 36, а, имеющих достаточно вооружения - 24...", - рассказал Воронченко.

"Мы нарастили усилия, мы перебросили туда пока катерную группу, которая уже выполняет задачи боевой службы", - добавил он.

Командующий ВМС отметил, что это влияет на ситуацию с безопасностью в Приазовье, торговлю и судоходство.

Вместе с тем он сообщил, что за последнюю неделю остановок украинских судов не происходило.

Воронченко не исключил, что в дальнейшем может быть проведена дальнейшая эскалация в Черном море.

Ранее заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк заявил, что 24 октября Россия завела в акваторию Азовского моря два военных корабля, и еще один - на подходе.

Он добавил, что кроме этих кораблей, Россия уже имеет группировку из более 120 кораблей и катеров в Азовском море.

Как сообщалось, российское правительство выделило Минобороны РФ в пользование на 20 лет часть акватории Таганрогского залива Азовского моря, которая находится в 1,5 милях от побережья вблизи российского города Эйск, что в 65 км от украинского Мариуполя.