Псевдоміністру "ДНР" дали 10 років в’язниці заочно

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Вівторок, 30 жовтня 2018, 12:16

Жовтневий районний суд Маріуполя заочно засудив до десяти років позбавлення так званого "міністра фінансів ДНР".

Про це 30 жовтня повідомляє прес-служба Служби безпеки.

Правоохоронці встановили, що з листопада 2014 року мешканка окупованого Донецька очолює фейкове "міністерство фінансів" терористів.

 
фото сбу

"Зловмисниця займається збором коштів до "республіканського бюджету", виконує вказівки ватажків бойовиків та російських кураторів", - стверджують в українському відомстві.

Суд визнав жінку винною у скоєнні злочину передбаченого ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) та ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) ККУ.

Зазначається, що початок терміну відбування покарання обчислюватиметься з дня її затримання та приведення судового вироку до виконання, а наразі засуджену оголошено у розшук.

Українська правда
Теми: ДНР суд
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