Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Псевдоминистру "ДНР" дали 10 лет тюрьмы заочно

Вторник, 30 октября 2018, 11:16

Октябрьский районный суд Мариуполя заочно приговорил к десяти годам лишения так называемого "министра финансов ДНР".

Об этом 30 октября сообщает пресс-служба Службы безопасности.

Правоохранители установили, что в ноябре 2014 года жительница оккупированного Донецка возглавляет фейковое "министерство финансов" террористов.

 
фото сбу

"Злоумышленница занимается сбором средств в "республиканский бюджет", выполняет указания главарей боевиков и российских кураторов", - утверждают в украинском ведомстве.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) и ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК.

Отмечается, что начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня задержания и приведения судебного приговора в исполнение, а пока осужденную объявили в розыск.

Украинская правда
Темы: ДНРсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
ДНР
После встречи Лукашенко с Пушилиным МИД вызывает посла Украины в Беларуси
Лукашенко встретился с донецким коллаборантом Пушилиным
СБУ разоблачила украинскую корпорацию, которая финансировала "фонд" Пушилина
Последние новости
11:53
фото"Почти невозможно": нацгвардейцы уничтожили вражеский "Ланцет" из автоматов
11:34
Рождественская премьера: Киевская опера возвращает балет Кос-Анатольского "Соячье крыло"
11:33
WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев
11:31
фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев
11:26
Германия не собирается помогать Минобороны мобилизовать украинцев - Минюст ФРГ
11:17
10 лет тюрьмы за взятку получил один из экс-руководителей ГСЭК
11:03
"Я бы хотела, чтобы семьи не боялись подростков". История семьи, которая усыновила 12-летнего мальчика
11:00
Китай запретил экспорт технологий по переработке редкоземельных элементов
10:48
Живая елка на прокат: как военный организовал бизнес на главном украшении Нового года
10:47
Курс валют на 22 декабря: сколько стоят доллар и евро
Все новости...
Реклама: