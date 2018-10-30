Псевдоминистру "ДНР" дали 10 лет тюрьмы заочно

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Вторник, 30 октября 2018, 12:16

Октябрьский районный суд Мариуполя заочно приговорил к десяти годам лишения так называемого "министра финансов ДНР".

Об этом 30 октября сообщает пресс-служба Службы безопасности.

Правоохранители установили, что в ноябре 2014 года жительница оккупированного Донецка возглавляет фейковое "министерство финансов" террористов.

 
фото сбу

"Злоумышленница занимается сбором средств в "республиканский бюджет", выполняет указания главарей боевиков и российских кураторов", - утверждают в украинском ведомстве.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) и ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК.

Отмечается, что начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня задержания и приведения судебного приговора в исполнение, а пока осужденную объявили в розыск.

Украинская правда
Темы: ДНР суд
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