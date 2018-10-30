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Киян попередили, що платіжки за жовтень прийдуть без субсидій

Вівторок, 30 жовтня 2018, 12:39

У квитанціях киян на оплату компослуг за жовтень не буде відображено субсидій, допомогу перерахують у наступному місяці.

Про це повідомляє прес-служба Київської адміністрації.

Відзначається, що так сталося "через некоректну роботу програмного забезпечення "Житлові субсидії" та у зв’язку із внесеними змінами у порядок призначення житлової субсидії".

"Споживачам не варто перейматися, адже після усунення вказаного недоліку у квитанціях субсидіантів буде відображено суму призначеної субсидії за два місяці: жовтень та листопад", - йдеться в повідомленні.

У КМДА пояснили, що громадянам, які за жовтень сплатять житлово-комунальні послуги у повному обсязі, перерахують суму до сплати з урахуванням субсидії.

"Так, до прикладу, якщо субсидія за жовтень склала 300 гривень, а за листопад – 350 гривень, то у наступній платіжці (за листопад) субсидія буде складати 350 гривень + 300 гривень = 650 гривень", - пояснив директор Департаменту соціальної політики Юрій Крикунов.

Якщо ж споживач не оплатить послуги за жовтень у повному обсязі, через що виникне заборгованість, то, за словами Крикунова, це ніяк не вплине на подальше призначення субсидії.

Також міська влада нагадала, що субсидіантам, які користувалися субсидією у неопалювальний (літній) період, перерахунок на опалювальний період буде проведений автоматично, без повторного звернення.

"А ті сім’ї, які не встигли оформити житлову субсидію до початку опалювального сезону, матимуть змогу оформити її аж до кінця грудня. У цьому разі субсидія все одно буде призначена від початку опалювального сезону", - підсумували у КМДА.

Українська правда
Теми: КиївЖКГсубсидії
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