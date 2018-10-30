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Киевлян предупредили, что платежки за октябрь придут без субсидий

Вторник, 30 октября 2018, 12:39

В квитанциях киевлян на оплату комуслуг за октябрь не будут отображены субсидии, помощь перечислят в следующем месяце.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской администрации.

Отмечается, что так произошло "из-за некорректной работы программного обеспечения "Жилищные субсидии" и в связи с внесенными изменениями в порядок назначения жилищной субсидии".

"Потребителям не стоит беспокоиться, ведь после устранения указанного недостатка в квитанциях субсидиантив будет отражена сумма назначенной субсидии за два месяца: октябрь и ноябрь", - говорится в сообщении.

В КГГА объяснили, что гражданам, которые за октябрь оплатят жилищно-коммунальные услуги в полном объеме, перечислят сумму к оплате с учетом субсидии.

"Так, к примеру, если субсидия за октябрь составила 300 гривен, а за ноябрь – 350 гривен, то в следующей платежке (за ноябрь) субсидия будет составлять 350 гривен + 300 гривен = 650 гривен", - пояснил директор Департамента социальной политики Юрий Крикунов.

Если же потребитель не оплатит услуги за октябрь в полном объеме, из-за чего возникнет задолженность, то, по словам Крикунова, это никак не повлияет на дальнейшее назначение субсидии.

Также городские власти напомнили, что субсидиантам, которые пользовались субсидией в неотапливаемый (летний) период, пересчет субсидий на отопительный период будет проведен автоматически, без повторного обращения.

"А те семьи, которые не успели оформить субсидию до начала отопительного сезона, смогут оформить ее до конца декабря. В этом случае субсидия все равно будет назначена с начала отопительного сезона", - подытожили в КГГА.

Украинская правда 
Темы: КиевЖКХсубсидии
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