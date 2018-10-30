Адвокат Лусваргі зриває судові засідання – прокуратура

Прокуратура Києва вимагає притягнути до дисциплінарної відповідальності адвоката підозрюваного у сприянні бойовикам "ДНР" бразильського громадянина Рафаеля Лусваргі Валентина Рибіна, який зриває судові засідання.

Про це інформує прес-служба столичної прокуратури.

Зазначається, що 30 жовтня у Павлоградському міськрайонному суді Дніпропетровської області через неявку адвоката було зірвано чергове засідання у справі за обвинуваченням громадянина Федеративної Республіки Бразилія Рафаеля Маркуса Лусваргі в участі у терористичної організації та непередбачених законом збройних формуваннях.

Сторона обвинувачення наголошує, що адвокат вже втретє не з’явився на судове засідання з розгляду обвинувального акту, не надавши підтвердження поважності причин своєї неявки.

Прокуратура не повідомила прізвище адвоката, але як повідомлялось, інтереси Лусваргі у суді представляв Валентин Рибін.

У зв’язку з цим прокурор звернувся до суду з вимогою ініціювати перед уповноваженими законом органами питання щодо притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за систематичні неявки у судові засідання без поважних причин.

Крім того, під час судового засідання обвинувачений Лусваргі звернувся до суду із клопотанням про те, що він відмовляється від послуг вказаного адвоката та попросив суд надати йому безкоштовного державного захисника.

Суд вказане клопотання задовольнив.

Наступне засідання у цій справі відбудеться 8 листопада 2018 року о 13.00.

Як повідомлялось, 27 липня у будівлі Апеляційного суду Києва сталася сутичка між групою учасників праворадикальної організації С14 і адвокатом Валентином Рибіним, який представляє інтереси низки обвинувачених у посяганні на територіальну цілісність України.

Праворадикали називають його російським агентом.

У жовтні 2016 року співробітники СБУ затримали Лусваргі в аеропорту "Бориспіль".

У січні 2017 року Печерський райсуд Києва визнав бразильця винним у створенні терористичної організації і незаконних збройних формувань – і засудив до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Але Апеляційний суд Києва у серпні 2017 року скасував вирок і повернув справу Лусваргі на новий розгляд.

15 лютого 2018 року Верховний суд визначив територіальну підсудність кримінального провадження за Павлоградським міськрайонним судом Дніпропетровської області.

Навесні журналісти виявили, що Лусваргі перебуває на свободі й вільно гуляє Києвом.

4 травня націоналісти схопили Рафаеля Лусваргі в Києві й привели його до СБУ.

7 травня Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області знову арештував Лусваргі.