Адвокат Лусварги срывает судебные заседания – прокуратура

Прокуратура Киева требует привлечь к дисциплинарной ответственности адвоката подозреваемого в содействии боевикам "ДНР" бразильского гражданина Рафаэля Лусварги, Валентина Рыбина, который срывает судебные заседания.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Отмечается, что 30 октября в Павлоградском районном суде Днепропетровской области из-за неявки адвоката было сорвано очередное заседание по делу по обвинению гражданина Федеративной Республики Бразилия Рафаэля Маркуса Лусварги в участии в террористической организации и непредвиденных законом вооруженных формированиях.

Сторона обвинения отмечает, что адвокат уже в третий раз не явился на судебное заседание по рассмотрению обвинительного акта, не предоставив подтверждение уважительности причин своей неявки.

Прокуратура не сообщила фамилию адвоката, но как сообщалось, интересы Лусварги в суде представлял Валентин Рыбин.

В связи с этим прокурор обратился в суд с требованием инициировать перед уполномоченными законом органами вопрос о привлечении адвоката к дисциплинарной ответственности за систематические неявки на судебные заседания без уважительных причин.

Кроме того, во время судебного заседания обвиняемый Лусварги обратился в суд с ходатайством о том, что он отказывается от услуг указанного адвоката и попросил суд предоставить ему бесплатного государственного защитника.

Суд указанное ходатайство удовлетворил.

Следующее заседание по этому делу состоится 8 ноября в 13.00.

Как сообщалось, 27 июля в здании Апелляционного суда Киева произошло столкновение между группой участников праворадикальной организации С14 и адвокатом Валентином Рыбиным, который представляет интересы ряда обвиняемых в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Праворадикалы называют его российским агентом.

В октябре 2016 года сотрудники СБУ задержали Лусварги в аэропорту "Борисполь".



В январе 2017 года Печерский райсуд Киева признал бразильца виновным в создании террористической организации и незаконных вооруженных формирований – и приговорил к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Но Апелляционный суд Киева в августе 2017 года отменил приговор и вернул дело Лусварги на новое рассмотрение.



15 февраля 2018 года Верховный суд определил территориальную подсудность уголовного производства за Павлоградским городским судом Днепропетровской области.

Весной журналисты обнаружили, что Лусварги находится на свободе и свободно гуляет по Киеву.

4 мая националисты схватили Рафаэля Лусварги в Киеве и привели его в СБУ.

7 мая Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области снова арестовал Лусварги.