Одну з ватажків бойовиків заочно засудили до 10 років в’язниці

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Вівторок, 30 жовтня 2018, 20:05

За матеріалами Служби безпеки суд в Маріуполі заочно засудив до 10 років позбавлення так звану "міністерку фінансів ДНР" Катерину Матющенко.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"З листопада 2014 року мешканка тимчасово окупованого Донецька очолює фейкове "міністерство фінансів" терористів та активно сприяє злочинній діяльності незаконних збройних формувань", - розповіли у відомстві.

В СБУ додали, що суд визнав зловмисницю винною у скоєнні злочинів передбачених ч.2 ст.258-5 та ч.3 ст.110 кримінального кодексу (фінансування тероризму та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і призначив покарання у вигляді десяти років позбавлення волі.

Початок терміну відбування покарання обчислюватиметься з дня її затримання та приведення судового вироку до виконання.

"Засуджену оголошено у розшук. Викриття зловмисниці проводилося спільно з прокуратурою Донецької області", - додали в СБУ.

Прокуратура Донецької області у серпні 2017 року заочно оголосила підозру у фінансуванні тероризму та намаганні змінити меж України так званому "міністру фінансів" терористичної організації "ДНР" Катерині Матющенко.

Українська правда
Теми: ОРДЛО суд СБУ тероризм
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