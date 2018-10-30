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Одну из предводителей боевиков заочно приговорили к 10 годам тюрьмы

Вторник, 30 октября 2018, 19:05

По материалам Службы безопасности суд в Мариуполе заочно приговорил к 10 годам лишения так называемого "министра финансов ДНР" Екатерину Матющенко.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"С ноября 2014 года жительница временно оккупированного Донецка возглавляет фейковое "министерство финансов" террористов и активно способствует преступной деятельности незаконных вооруженных формирований", - рассказали в ведомстве.

В СБУ добавили, что суд признал злоумышленницу виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.258-5 и ч.3 ст.110 уголовного кодекса (финансирование терроризма и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и назначил наказание в виде десяти лет лишения свободы.

Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня задержания и приведения судебного приговора в исполнение.

"Осужденная объявлена в розыск. Разоблачение злоумышленницы проводилось совместно с прокуратурой Донецкой области", - добавили в СБУ.

Прокуратура Донецкой области в августе 2017 года заочно объявила подозрение в финансировании терроризма и попытке изменить границы Украины так называемому "министру финансов" террористической организации "ДНР" Екатерине Матющенко.

Украинская правда
Темы: ОРДЛОсудСБУтерроризм
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