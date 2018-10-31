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У ДТЕК назвали умови для повернення світла будинкам з Харківського шосе

Середа, 31 жовтня 2018, 12:05
У ДТЕК назвали умови для повернення світла будинкам з Харківського шосе

ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі" готове відновити електропостачання двох будинків по вулиці Харківське шосе, 19 та 19-А відразу після сплати частини боргу і підписання графіку погашення решти боргу.  

Про це "Українській правді" повідомив директор з продажу "ДТЕК "Київські електромережі" Віктор Мельников.

За його словами, таке попереднє рішення було прийняте у результаті перемовин, які тривали від 9 ранку з представниками балансоутримувача будинків ТОВ "ДІМ-СЕРВІС 19".

"Є попередні домовленості: частину боргу у сумі близько 250 тисяч гривень вони сплачують сьогодні, решту – близько 2,7 мільйона (2 мільйони станом на кінець вересня і 1 мільйон гривень боргу за жовтень – ред.) – вони погашають до 1 липня 2019 року. Але не 31 червня, а частинами упродовж року", - сказав Мельников.

Він додав, що нині ці усні домовленості оформлюються документально.  

"Якщо ми сьогодні побачимо цей перший платіж у 250 тисяч і якщо ТОВ "ДІМ-СЕРВІС 19" підписує графік погашення боргу, то ми відразу готові відновити електропостачання будинків", - заявив Мельников.

На уточнююче питання, скільки треба часу на відновлення електропостачання, представник компанії відзначив, що треба близько 1 години.

Нагадаємо, ввечері 30 жовтня мешканці 2 будинків на Харківському шосе в Києві перекрили дорогу, вимагаючи відновити подачу електроенергії. 

Компанія-постачальник електроенергії ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі" заявила, що два будинки на Харківському шосе залишились без електроенергії через борги.

У серпні 2017-го Харківське шосе також перекривали через відсутність води та електрики.  

Тоді у "Київенерго" заявили про борг у понад 3 млн гривень компанії, яка належить Войцеховському. Люди ж запевняли, що не мають боргів.

Тоді начальник управління житлово-комунальної політики Київської міської адміністрації Олександр Малихін пообіцяв мітингувальникам, що представники "Київенерго" в індивідуальному порядку розглянуть борги мешканців.

Згодом Київська адміністрація заявила, що досягнула конструктиву з мешканцями будинків Войцеховського та розробила план дій, щоб уникнути кризових ситуацій у подальшому.

Войцеховського підозрюють в самовільному захопленні ділянок під будівництво 40 об’єктів; непоодиноких фактів повторного продажу квартир в житлових будинках, вже реалізованих іншим громадянам; введенні в експлуатацію житла на підставі підроблених рішень судів.

У вересні 2015 року Войцеховський заявляв, що проти нього ведеться "брудна кампанія" і пояснював її корупцією та недобросовісною конкуренцією відносно компаній, які будують соціальне житло.

25 жовтня 2016 року ГПУ завершила досудове розслідування щодо Войцеховського і ще двох співучасників — керівників підконтрольних йому підприємств.

Щоб вийти з-під арешту, Войцеховському довелося внести заставу в 14 млн гривень. У вересні 2016 року радник київського мера Дмитро Білоцерковець повідомив, що Войцеховський втік до РФ після того, як його випустили під заставу.  

У грудні 2017 року акціонери "Київенерго" вирішили виділити зі складу компанії оператора систем розподілу – "ДТЕК "Київські електромережі".

Ірина Балачук, УП
Теми: КиївДТЕКнерухомість
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