В ДТЭК назвали условия для восстановления электроснабжения домам с Харьковского шоссе

ЧАО "ДТЭК Киевские электросети" готово восстановить электроснабжение двух домов по улице Харьковское шоссе, 19 и 19-А сразу после уплаты части долга и подписания графика погашения оставшейся части долга.

Об этом "Украинской правде" сообщил директор по продажам "ДТЭК "Киевские электросети" Виктор Мельников.

По его словам, такое предварительное решение было принято в результате переговоров, которые длились с 9 утра с представителями балансодержателя домов ООО "ДОМ-СЕРВИС 19".

"Есть предварительные договоренности: часть долга в сумме около 250 тысяч гривен они платят сегодня, остальные – около 2,7 миллиона (2 миллиона по состоянию на конец сентября и 1 миллион гривен долга за октябрь – ред.) – они погашают до 1 июля 2019 года. Но не 31 июня, а частями в течение года", - сказал Мельников.

Он добавил, что сейчас эти устные договоренности оформляются документально.

"Если мы сегодня увидим этот первый платеж в 250 тысяч и если ООО "ДОМ-СЕРВИС 19" подписывает график погашения долга, то мы сразу готовы возобновить электроснабжение домов", - заявил Мельников.

На уточняющий вопрос, сколько нужно времени на восстановление электроснабжения, представитель компании отметил, что нужно около 1 часа.

Напомним, вечером 30 октября жители 2 домов на Харьковском шоссе в Киеве перекрыли дорогу, требуя восстановить подачу электроэнергии.

Компания-поставщик электроэнергии ЧАО "ДТЭК Киевские электросети" заявила, что два дома на Харьковском шоссе остались без электроэнергии из-за долгов.

В августе 2017 года Харьковское шоссе также перекрывали из-за отсутствия воды и электричества. Тогда в "Киевэнерго" заявили о долге в более 3 млн гривен компании, принадлежащей Войцеховскому. Люди же уверяли, что не имеют долгов.

Тогда начальник управления жилищно-коммунальной политики Киевской городской администрации Александр Малыхин пообещал митингующим, что представители "Киевэнерго" в индивидуальном порядке рассмотрят долги жителей.

Позже Киевская администрация заявила, что достигла конструктива с жителями домов Войцеховского и разработала план действий, чтобы избежать кризисных ситуаций в дальнейшем.

Войцеховского подозревают в самовольном захвате участков под строительство 40 объектов; неоднократных фактах повторной продажи квартир в жилых домах, уже реализованных другим гражданам; вводе в эксплуатацию жилья на основании поддельных решений судов.

В сентябре 2015 года Войцеховский заявлял, что против него ведется "грязная кампания" и объяснял ее коррупцией и недобросовестной конкуренции в отношении компаний, которые строят социальное жилье.

25 октября 2016 года ГПУ завершила досудебное расследование в отношении Войцеховского и еще двух соучастников – руководителей подконтрольных ему предприятий.

Чтобы выйти из-под ареста, Войцеховскому пришлось внести залог в 14 млн гривен.

В сентябре 2016 года советник киевского мэра Дмитрий Белоцерковец сообщил, что Войцеховский бежал в РФ после того, как его выпустили под залог.

В декабре 2017 года акционеры "Киевэнерго" решили выделить из состава компании оператора систем распределения – "ДТЭК "Киевские электросети".