ЄС наполягає: Так звані "вибори" в ОРДЛО суперечать "духу і букві" Мінська

Європейський Союз наполягає, що заплановані на 11 листопада так звані "вибори" в ОРДЛО суперечать мінським угодам.

Про це у середу на брифінгу в Брюсселі повідомила речниця ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Майя Косьянчич, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Косьянчич нагадала, що у вересні Євросоюз оприлюднив заяву, яка дуже чітко відображає позицію ЄС щодо проведення так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях Східної України.

"Реалізація мінських угод усіма сторонами відіграє ключову роль в досягненні мирного вирішення конфлікту на Сході України. І в цьому контексті так звані "вибори", які будуть проведені 11 листопада в так званих Донецькій і Луганській народних республіках, суперечить духу і букві мінських угод, які містять конкретні положення щодо організації місцевих виборів у регіоні", - сказала Косьянчич.

Представниця Єврокомісії нагадала, що ЄС повністю підтримує суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України, та закликала Росію уплинути на сепаратистів для збереження реалізації мінських угод.

"Необхідно уникати усіх кроків, які перешкоджатимуть реалізації мінських домовленостей. Ми очікуємо, що Росія повністю використає свій вплив на сепаратистів у цьому питанні", - сказала вона.

Вісім держав-членів ООН, які є нинішніми та майбутніми членами Ради Безпеки ООН, оприлюднили спільну заяву, в якій засудили плани проведення так званих "виборів" на окупованих Росією територіях східної України.