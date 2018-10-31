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ЕС настаивает: Так называемые "выборы" в ОРДЛО противоречат "духу и букве" Минска

Среда, 31 октября 2018, 14:00

Европейский Союз настаивает, что запланированные на 11 ноября так называемые "выборы" в ОРДЛО противоречат Минским соглашениям.

Об этом в среду на брифинге в Брюсселе сообщила пресс-секретарь ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Майя Косьянчич, отвечая на вопрос журналистов, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Косьянчич напомнила, что в сентябре Евросоюз обнародовал заявление, которое очень четко отражает позицию ЕС о проведении так называемых "выборов" на временно оккупированных территориях Восточной Украины.

"Реализация Минских соглашений всеми сторонами играет ключевую роль в достижении мирного решения конфликта на Востоке Украины. И в этом контексте так называемые "выборы", которые будут проведены 11 ноября в так называемых Донецкой и Луганской народных республиках, противоречит духу и букве Минских соглашений, содержат конкретные положения по организации местных выборов в регионе", - сказала Косьянчич.

Представительница Еврокомиссии напомнила, что ЕС полностью поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины, и призвала Россию повлиять на сепаратистов для сохранения реализации Минских соглашений.

"Необходимо избегать всех шагов, которые будут препятствовать реализации Минских договоренностей. Мы ожидаем, что Россия полностью использует свое влияние на сепаратистов в этом вопросе", - сказала она.

Восемь государств-членов ООН, которые являются нынешними и будущими членами Совета Безопасности ООН, обнародовали совместное заявление, в котором осудили планы проведения так называемых "выборов" на оккупированных Россией территориях восточной Украины.

Европейская правда

Темы: ЕСОРДЛОвиборыМинские соглашения
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