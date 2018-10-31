В Криму "суд" арештував кримського татарина Гафарова

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Середа, 31 жовтня 2018, 20:20

В Сімферополі "суд" заарештував Ділявера Гафарова, окупанти звинувачують його в участі в добровільному загоні імені Номана Челебеджіхана.

Про це повідомив журналіст Антон Наумлюк у Facebook.

"Київський районний суд Сімферополя заарештував Ділявера Гафарова, обвинуваченого в участі в добровільному загоні імені Номана Челебеджіхана, до 25 грудня 2018 року", - написав Наумлюк.

Він додав, що Гафаров відмовився давати показання, однак заявив, що ніяких злочинів не скоював.

"Сторона захисту має намір подавати апеляцію", - додав журналіст.

Затриманого російськими силовиками кримського татарина Дилявера Гафарова ФСБ підозрює в участі у збройних формуваннях "з метою, що суперечать інтересам Російської Федерації".

Окупанти 7 годин шукали зброю у Гафарова і затримали його 30 жовтня. Російські силовики казали, що шукають зброю, але не виявили її. Натомість вилучили ноутбук, телефони, документи, український і російський паспорти Гафарова.

Українська правда
Теми: Крим окупація суд
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