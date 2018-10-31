В Крыму "суд" арестовал крымского татарина Гафарова

В Симферополе "суд" арестовал Дилявера Гафарова, оккупанты обвиняют его в участии в добровольном отряде имени Номана Челебеджихана.

Об этом сообщил журналист Антон Наумлюк в Facebook.

"Киевский районный суд Симферополя арестовал Дилявера Гафарова, обвиняемого в участии в добровольческом отряде имени Номана Челебеджихана, до 25 декабря 2018", - написал Наумлюк.

Он добавил, что Гафаров отказался давать показания, однако заявил, что никаких преступлений не совершал.

"Сторона защиты намерена подавать апелляцию", - добавил журналист.

Задержанного российскими силовиками крымского татарина Дилявера Гафарова ФСБ подозревает в участии в вооруженных формированиях "в целях, противоречащих интересам Российской Федерации".

Оккупанты 7 часов искали оружие в доме Гафарова и задержали его во 30октября. Российские силовики говорили, что ищут оружие, но не обнаружили его. Они изъяли ноутбук, телефоны, документы, украинский и российский паспорта Гафарова.