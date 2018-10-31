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Москалькова відвідала капітана українського судна в кримському СІЗО

Середа, 31 жовтня 2018, 22:37

Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова разом з екс-омбудсменом України Ніною Карпачовою відвідали капітана українського риболовецького судна "ЯМК-0041" Віктора Новицького, якого утримують в кримському СІЗО.

Про це написала москалькова на свої сторінці в Instagram.

"Разом з Ніною Іванівною Карпачовою відвідала сьогодні капітана українського риболовецького судна "ЯМК-0041" Віктора Новицького, що перебуває в кримському СІЗО-1. Сам Віктор каже, що, звичайно, нудьгує за рідними, шалено хоче додому" – написала Москалькова.

 

Українське судно "ЯМК-0041" затримали 4 травня російські прикордонники в Чорному морі біля мису Тарханкут. У рибалок вилучили кілометри сіток і рибу. Судно і екіпаж з 5 громадян України, доставили на територію анексованого Криму.

30 жовтня Москалькова заявила, що сім українських моряків обміняли на сім моряків кримського судна "Норд", який слідував під прапором РФ и який раніше затримали українські прикордонники.

Теми: КримРосія
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