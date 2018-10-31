Москалькова посетила капитана украинского судна в крымском СИЗО

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Среда, 31 октября 2018, 23:37

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова вместе с экс-омбудсменом Украины Ниной Карпачевой посетили капитана украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого, который содержится в крымском СИЗО.

Об этом написала Москалькова на своей странице в Instagram.

"Вместе с Ниной Ивановной Карпачевой посетила сегодня капитана украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого, находящегося в крымском СИЗО-1. Сам Виктор говорит, что, конечно, скучает по родным, безумно хочет домой" - написала Москалькова.

 

Украинское судно "ЯМК-0041" задержали 4 мая российские пограничники в Черном море у мыса Тарханкут. У рыбаков изъяли километры сетей и рыбу. Судно и экипаж из 5 граждан Украины доставили на территорию аннексированного Крыма.

30 октября Москалькова заявила, что семь украинских моряков обменяли на семь моряков крымского судна "Норд", которое следовавало под флагом РФ и было задержано украинскими пограничниками.

Темы: Крым Росcия
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