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У літака, що впав в Індонезії, були проблеми з приладами швидкості

Вівторок, 30 жовтня 2018, 13:25

Напередодні катастрофи пасажирського літака індонезійської авіакомпанії "Lion Air" в його бортовому обладнанні помітили несправність.

Заступник голови Національного комітету з безпеки транспорту Харіо Сатміко повідомив, що 28 жовтня у Boeing 737 відзначили ненадійність показників приладів швидкості, передає Reuters,

Згідно з даними FlightRadar24, впродовж перших декількох хвилин після вильоту з Денпасару (Балі) були незвичні перепади висоти та швидкості руху повітря, включаючи зниження на 875 футів за 27 секунд замість набору висоти.

Тим не менш, пілоти тримали літак на максимальній висоті 28 000 футів в порівнянні з 36 000 футів на тому ж маршруті тижнем раніше.

Генеральний директор "Lion Air" Едуард Сірат заявив журналістам, що технічну проблему на рейсі Денпасар – Джакарта вирішили "відповідно до процедури".

Два пасажири недільного рейсу написали в Instagram, що під час польоту були проблеми з системою кондиціонування повітря та освітленням кабіни, тому літак вирушив майже на 3 години пізніше.

У Джакарті інженери мали 6,5 години для перевірки літака до наступного вильоту.

У понеділок за 2-3 хвилини після злету пілот просив про повернення в аеропорт, а на 13-й хвилині польоту "Боїнг" різко пішов у море – і всі 189 людей на борту померли.

За деякими даними, серед них були 20 чиновників Міністерства фінансів Індонезії.

Фотографії, які деякі пасажири встигли зробити до зіткнення з водою, вказують на те, що їм довелося вдягнути кисневі маски.

Джерела Reuters вважають, що дані FlightRadar24 щодо двох останніх польотів можуть вказувати на проблеми з вимірювачем тиску, що передає інформацію про повітряну швидкість та висоту.

 
cnbc.com

За останніми даними, як пише IndianExpress із посиланням на Associated Press, рятувальники відправили на ідентифікацію 26 сумок для тіл. Раніше повідомлялося, що знайдено 10 тіл, а ще 14 сумок із останками й сміттям передали на берег.

Уламки корабля та особисті речі, включаючи ідентифікаційні картки, одяг та сумки, розкидані в морі, тепер розкладають в аеропорту Джакарти й сортують у сумки для доказів.

Експерти компанії Boeing прибудуть до Індонезії в середу, щоб допомогти в розслідуванні катастрофи літака "Lion Air".

До пошуково-рятувальної операції зараз залучено 800 людей.

Олена Рощенко, УП
Теми: катастрофиавіаІндонезія
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