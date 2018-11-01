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Новинський: Андріївська церква – це хабар за президентство

Четвер, 1 листопада 2018, 11:14

Нардеп від "Опоблоку" Вадим Новинський вважає передачу Андріївської церкви в Києві в управління Константинополю хабаром за томос і сприяння в обранні Петра Порошенка президентом.

Про це він заявив в інтерв'ю "Українській правді".

"Ми ж бачимо, як Порошенко вніс закон, і проголосували за передачу Андріївської церкви Стамбульському патріарху. Це просто, ну, неприкрите хабарництво Вселенському патріарху за його сприяння в обранні Порошенка президентом", - сказав Новинський

На репліку, що Андріївська церква і далі буде належати українському народові, просто буде в користуванні Вселенського патріарха, як Лаври перебувають у користуванні УПЦ МП, нардеп сказав:

"Треба дивитися. Вона зараз була в користуванні УАПЦ. Але це неприкритий хабар, розумієте? Чи це все в порядку речей? Я вважаю це хабаром".

На думку Новинського, питання надання автокефалії для Єдиної помісної української православної церкви є частиною передвиборної кампанії Порошенка.

"Цей процес почався тоді, коли, я так розумію, технологи президента вирішили, що це питання може бути одним з елементів його передвиборчої кампанії. Я називаю це УПЦ Порошенківського патріархату – УПЦ ПП. Є БПП, так хочуть ще і такий патріархат", - сказав опоблоківець.

На питання, чи буде він фізично протистояти переходу Лаври Українській автокефальній церкві, Новинський заявив:

"Чому вона повинна переходити? Наша церква, канонічна православна українська церква, бере свій початок з 988 року. І всі лаври, монастирі, які знаходяться в її віданні, належали їй протягом тисячоліття. Чому вони повинні відійти якимось розкольникам, які зараз незаконним рішенням Стамбульського патріарха якимось чином будуть узаконені?"

Разом з тим нардеп вважає, що після томосу можуть бути фізичні або юридичні "спроби переділу церковної власності". 

"Ми вже чуємо заяви С14, якогось ОУН, якихось інших структур, що вони будуть сприяти передачі монастирів і храмів на користь створюваної квазі-церкви. Звичайно, народ Божий буде цьому опиратися. Не тільки я один. Я як людина віруюча, звичайно, буду намагатися захищати ці храми", - сказав Новинський.

При цьому він зазначив, що його зброєю буде молитва.

"Другий момент, як це можуть зробити, – юридичним способом, коли держава у Верховній Раді буде проводити закони, за якими Міністерство культури буде розривати договори оренди на храмові комплекси і передавати їх у новостворену квазі-церкву. Люди все одно будуть чинити опір цьому беззаконню", - вважає Новинський.

Також, на його думку, може бути і третій спосіб забрати церкви – через шантаж і погрози.

"І третій момент, коли буде на священиків ... особливо на Західній Україні чинитися колосальний тиск з боку правоохоронців. В першу чергу СБУ. Шантаж, погрози. Ось набір того, що може статися", - сказав Новинський.

Він також упевнений, що священики УПЦ МП не підуть масово в Українську автокефальну церкву.

"Усі, хто міг перейти, вже б давно з 1992 року перейшли", - підсумував Новинський.

Детальніше про стосунки з Петром Порошенком, про те, чи просив його Рінат Ахметов бути стриманішим, чи можливе об'єднання "Опоблоку" з Віктором Медведчуком, і чому Новинський вважає нинішню боротьбу за автокефальну церкву створенням "порошенківського патріархату", читайте в його інтерв'ю УП

Українська правда

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Теми: НовинськийцеркваПорошенковибори
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