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Порошенко про санкції: Це як державна нагорода

Четвер, 1 листопада 2018, 14:37

Президент Петро Порошенко заявляє, що для українців, які опинилися в так званому санкційному списку Росії, це ніби державна нагорода.

Про це він заявив під час спільного брифінгу з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, відповідаючи на питання журналістів. 

"В Україні перебування в цьому листі є як якась державна нагорода. Принаймні, це так сприймається. І дуже ображені ті, хто в цей список не попав", - усміхнувся Порошенко.

Він додав, що російське рішення про санкції не було для нього неочікуваним.

"За невеликим винятком, це список дуже достойних людей, включно з моїм сином, включно з половиною моєї адміністрації, з великою кількістю народних депутатів, більшості членів коаліції, членів українського уряду", - сказав Порошенко.  

Президент також наголосив, що Росії замість "брякати зброєю на фронті і через санкції" треба "зробити просту річ – піти геть з України".

"Тоді буде і мир, і непотрібно буде запроваджувати жодних санкцій. Це є просто свідчення неконструктивної позиції РФ, свідчення того, що вони не збираються імплементувати Мінськ, знижувати напругу, забирати свою зброю. І це дуже сумно", - підсумував Порошенко.    

Нагадаємо, 1 листопада прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову уряду про заходи щодо реалізації указу глави російської держави "Про застосування спеціальних економічних заходів у зв'язку з недружніми діями України щодо громадян і юридичних осіб РФ".

Документом запроваджуються спеціальні економічні заходи щодо 322 фізичних осіб та 68 юридичних осіб. Йдеться про замороження рахунків, цінних паперів і майна на території Росії, а також про заборону на виведення капіталу за межі РФ

Серед громадян України в списку санкцій і син президента Олексій Порошенко, який є депутатом Верховної Ради.

У червні 2018 року президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони України щодо запровадження санкції до 14 фізичних осіб і до 30 юридичних із Росії.

Ірина Балачук, УП
Теми: ПорошенкоРосіясанкції
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