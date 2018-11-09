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Лещенко опублікував відео ДТП з його автомобілем

П'ятниця, 9 листопада 2018, 23:39

Народний депутат Сергій Лещенко опублікував відео моменту зіткнення вантажівки з його автомобілем.

Повний відеозапис депутат оприлюднив на своїй сторінці в facebook.

"Щоб зняти всі спекуляції, я публікую відео аварії. На п'ятій секунді видно, що мій автомобіль стоїть на узбіччі. Видно, що в автомобілі включена аварійка. Видно, що я стояв біля бордюра, від якого починається тротуар", - написав Лещенко.

"Роблю цю публікацію, щоб зупинити потоки фейків і відео незрозумілого походження, які розганяють недобросовісні люди, які перебувають на службі у правлячої верхівки. За їхньою логікою, скоро виявиться, що я сам підстроїв ДТП, яке дивом не закінчилася серйозними наслідками", - пояснив він.

Раніше в Youtube Андрій Дзиндзя опублікував цей же запис, але знятий з екрану монітора. На ньому було погано видно розташування машин в момент зіткнення, але видно, як рухалася вантажівка.

Дзиндзя стверджує, що це Лещенко порушив правила дорожнього руху.

Раніше 9 листопада Лещенко потрапив у ДТП: на дорозі до Пущі-Водиці в Києві в його машину ззаду влетіла вантажівка – легковик "Фольксваген" від удару розвернуло на 180º, вантажівка перекинулася.

Сам депутат, його помічниця та водій вантажівки живі, у супутниці Лещенка була підозра на струс мозку.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛещенкоДТП
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