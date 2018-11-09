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Лещенко опубликовал видео ДТП с его автомобилем

Пятница, 9 ноября 2018, 23:39

Народный депутат Сергей Лещенко опубликовал видео момента столкновения грузовика с его автомобилем.

Полную видеозапись депутат обнародовал на своей странице в facebook.

"Чтобы снять все спекуляции, я публикую видео аварии. На пятой секунде видно, что мой автомобиль стоит на обочине. Видно, что в автомобиле включена аварийка. Видно, что я стоял у бордюра, от которого начинается тротуар", - написал Лещенко.

"Делаю эту публикацию, чтобы остановить потоки фейков и видео непонятного происхождения, которые разгоняют недобросовестные люди, состоящие на службе у правящей верхушки. По их логике, скоро окажется, что я сам подстроил ДТП, которое чудом не закончилось серьезными последствиями", - объяснил он.

Ранее  в Youtube Андрей Дзиндзя опубликовал эту же запись, но снятую с экрана монитора. На ней было плохо видно расположение машин в момент столкновения, но видно, как двигался грузовик.

Дзиндзя утверждает, что Лещенко нарушил правила дорожного движения.

Ранее 9 ноября Лещенко попал в ДТП: на дороге к Пуще-Водице в Киеве в его машину сзади влетела грузовик – автомобиль "Фольксваген" от удара развернуло на 180º, грузовик перевернулся.

Сам депутат, его помощница и водитель грузовика живы, у спутницы Лещенко было подозрение на сотрясение мозга.

Темы: ЛещенкоДТП
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