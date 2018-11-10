Слідство РФ про трагедію в коледжі Керчі: Росляков діяв один

Російське слідство дійшло висновку, що Владислав Росляков, який влаштував стрілянину з масовими жертвами в Керченському політехнічному коледжі, діяв один.

Про це було повідомлено голові Слідчого комітету РФ Олександру Бастрикіну в п'ятницю в Сімферополі в ході оперативної наради з керівниками так званого "Головного слідчого управління по Республіці Крим", "слідчих управлінь" по місту Севастополю, а також Волгоградської, Ростовської областей РФ, Краснодарському краю, повідомляє прес-служба Слідкому РФ.

"Слідством детально встановлено шлях Рослякова як по прилеглій території, так і в будівлі коледжу в день скоєння злочину. Отримані докази і свідчення, які зафіксували всі його дії. Виходячи з наявних даних, слідство зробило висновок, що Росляков діяв один", - йдеться в повідомленні.

У Слідкомі РФ повідомили, що зараз детально досліджується особистість Рослякова, його погляди, психологічний стан до і в момент скоєння злочину, складено докладний психологічний портрет.

У повідомленні йдеться також, що Рослякову, який після скоєння злочину наклав на себе руки, "призначена посмертна комплексна психолого-психіатрична судова експертиза".

Трагедія у Керчі відбулася 17 жовтня. За даними російського слідства, 18-річний студент 4 курсу коледжу Владислав Росляков розстріляв з рушниці людей у навчальному закладі, крім того у будівлі стався вибух. Згодом у речах Рослякова знайшли вибухівку. Після стрілянини по людях Росляков наклав на себе руки.

За останніми даними, загинула 21 людина, близько 50 отримали поранення.