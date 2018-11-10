Следствие РФ о трагедии в колледже Керчи: Росляков действовал в одиночку

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Суббота, 10 ноября 2018, 08:44

Российское следствие пришло к выводу, что Владислав Росляков, устроивший стрельбу с массовыми жертвами в Керченском политехническом колледже, действовал в одиночку.

Об этом было доложено председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину в пятницу в Симферополе в ходе оперативного совещания с руководителями так называемого "Главного следственного управления по Республике Крым", "следственных управлений" по городу Севастополю, а также Волгоградской, Ростовской областям РФ, Краснодарскому краю, сообщает пресс-служба Следкома РФ.

"Следствием детально установлен путь Рослякова как по прилегающей территории, так и в здании колледжа в день совершения преступления. Получены доказательства и свидетельства, зафиксировавшие все его действия. Исходя из имеющихся данных, следствие сделало вывод, что Росляков действовал в одиночку", - говорится в сообщении.

В Следкоме РФ сообщили, что сейчас детально исследуется личность Рослякова, его взгляды, психологическое состояние до и в момент совершения преступления, составлен подробный психологический портрет.

В сообщении говорится также, что Рослякову, который после совершения преступления покончил жизнь самоубийством, "назначена посмертная комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза".

Трагедия в Керчи произошла 17 октября. По данным российского следствия, 18-летний студент 4 курса колледжа Владислав Росляков расстрелял из ружья людей в учебном заведении, кроме того в здании произошел взрыв. Позже в вещах Рослякова нашли взрывчатку. После стрельбы по людям Росляков покончил с собой.

По последним данным, погиб 21 человек, около 50 получили ранения.

Украинская правда
Темы: Крым Росcия теракт
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