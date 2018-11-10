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Архієпископу РПЦ заборонили в'їзд в Україну на 3 роки

Субота, 10 листопада 2018, 10:39

Ректору Московської духовної академії архієпископу Амвросію, якого 7 листопада не пропустили в аеропорту "Жуляни" до України, заборонено в'їзд до країни терміном на 3 роки.

Про це повідомляє в суботу Державна прикордонна служба.

"7 листопада архієпископа Амвросія не просто було не пропущено через кордон, а й заборонено в’їзд на територію України терміном на три роки. Тому щонайменше до 2021 року потрапити до Україна  він не зможе", - йдеться в повідомленні.

7 листопада голова синодального відділу із взаємин РПЦ з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда заявив, що ректора Московської духовної академії не впустили в Україну.

8 листопада помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян підтвердив, що Державна прикордонна служба не могла впустити в Україну архієпископа Верейського Амвросія (Єрмакова), оскільки він не зміг підтвердити мету своєї поїздки.

"А також Державна прикордонна служба виконала доручення одного з українських правоохоронних органів про те, що дана особа не може бути допущена на територію України", – додав Слободян.

Українська правда
Теми: церкваПрикордонна служба
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