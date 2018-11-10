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Архиепископу РПЦ запретили въезд в Украину на 3 года

Суббота, 10 ноября 2018, 10:39

Ректору Московской духовной академии архиепископу Амвросию, которого 7 ноября не пропустили в аэропорту "Жуляны" в Украину, запрещен въезд в страну сроком на 3 года.

Об этом сообщает в субботу Государственная пограничная служба.

"7 ноября архиепископ Амвросий не просто был не пропущен через границу, но и запрещен въезд на территорию Украины сроком на три года. Поэтому не менее чем до 2021 года попасть в Украину он не сможет", - говорится в сообщении.

7 ноября председатель синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что ректора Московской духовной академии не пустили в Украину.

8 ноября помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян подтвердил, что Государственная пограничная служба не могла впустить в Украину архиепископа Верейского Амвросия (Ермакова), поскольку он не смог подтвердить цель своей поездки.

"А также Государственная пограничная служба выполнила поручение одного из украинских правоохранительных органов о том, что данное лицо не может быть допущено на территорию Украины", - добавил Слободян.

Украинская правда
Темы: церковьПограничная служба
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