Безпілотник ОБСЄ глушили над окупованим Донбасом

Безпілотник моніторингової місії ОБСЄ дальнього радіуса дії глушили увечері 8 листопада біля н.п. Корсунь на окупованому Донбасі. Це ледь не призвело до втрати контролю над дроном.

Про це йдеться в оперативному звіті СММ ОБСЄ станом на 9 листопада 2018 року.

"Увечері 8 листопада, пролітаючи над районами поблизу населеного пункту Корсунь (непідконтрольний урядові, 31 км на північний схід від Донецька), БПЛА СММ дальнього радіуса дії тимчасово втрачав сигнал GPS, за оцінкою, внаслідок глушіння", - заявили у моніторинговій місії.

В ОБСЄ оцінили інцидент як вкрай серйозний, оскільки "більшість систем контролю та зв'язку (у тому числі резервні системи) між наземною станцією контролю та БПЛА не функціонували".

Зазначається, що контроль відновили "після того, як він в аварійному режимі залишив район, де відзначалося глушіння".

СММ ОБСЄ нагадала, що у червні 2016 році безпілотник дальнього радіуса вже було втрачено при здійсненні польоту над підконтрольним бойовикам Корсунем.

Як повідомлялось, у ніч на 27 жовтня під час спостереження за колоною вантажівок поблизу кордону з РФ, де відсутні пункти пропуску, зник безпілотник СММ ОБСЄ.

У своїй попередній оцінці СММ дійшла висновку, що найбільш ймовірною причиною падіння є вплив на БПЛА і що 8 людей чули вибух у тому районі в момент інциденту.

40 країн поклали відповідальність на Росію за збитий дрон ОБСЄ.

До заяви приєднались 28 країн-членів ЄС, Колишня Югославська Республіка Македонія, Чорногорія та Албанія - кандидати на вступ.

Крім цього, документ підтримали країни Європейської асоціації вільної торгівлі Ісландія, Норвегія і Ліхтенштейн, країни-члени Європейської економічної зони, а також Україна, Молдова, Грузія, Андорра і Сан-Марино.