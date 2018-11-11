Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Беспилотник ОБСЕ глушили над оккупированным Донбассом

Воскресенье, 11 ноября 2018, 02:57
Беспилотник ОБСЕ глушили над оккупированным Донбассом

Беспилотник мониторинговой миссии ОБСЕ дальнего радиуса действия глушили вечером 8 ноября около н.п. Корсунь на оккупированном Донбассе. Это едва не привело к потере контроля над дроном.

Об этом говорится в оперативном отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 9 ноября 2018 года.

"Вечером 8 ноября, пролетая над районами вблизи населенного пункта Корсунь (неподконтрольный правительству, 31 км к северо-востоку от Донецка), БПЛА СММ дальнего радиуса действия временно терял сигнал GPS, по оценке, в результате глушения", - заявили в мониторинговой миссии.

В ОБСЕ оценили инцидент как крайне серьезный, поскольку "большинство систем контроля и связи (в том числе резервные системы) между наземной станцией контроля и БПЛА не функционировали".

Отмечается, что контроль восстановили "после того, как он в аварийном режиме покинул район, где фиксировалось глушение".

СММ ОБСЕ напомнила, что в июне 2016 года беспилотник дальнего радиуса уже был потерян при полете над подконтрольным боевикам Корсунем.

Как сообщалось, в ночь на 27 октября во время наблюдения за колонной грузовиков вблизи границы с РФ, где отсутствуют пункты пропуска, исчез беспилотник СММ ОБСЕ.

В своей предыдущей оценке СММ пришла к выводу, что наиболее вероятной причиной падения является влияние на БПЛА и что 8 человек слышали взрыв в этом районе в момент инцидента.

40 стран возложили ответственность на Россию за сбитый беспилотник ОБСЕ.

К заявлению присоединились 28 стран-членов ЕС, Бывшая Югославская Республика Македония, Черногория и Албания - кандидаты на вступление.

Кроме этого, документ поддержали страны Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Норвегия и Лихтенштейн, страны-члены Европейской экономической зоны, а также Украина, Молдова, Грузия, Андорра и Сан-Марино.

Темы: ОБСЕбеспилотникиОРДЛОДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
ОБСЕ
Парламентская ассамблея ОБСЕ назвала РФ государством-спонсором терроризма
Кулеба приветствует отчет ОБСЕ о похищении Россией украинских детей: сильные доказательства
Россия отказалась платить взносы в Парламентскую ассамблею ОБСЕ
Последние новости
12:23
Декларации чиновников будут проверять с помощью ИИ – НАПК
12:18
Россияне обстреляли центр Херсона, ранили женщину
12:05
Президент Гарвардского университета обвинили в плагиате
11:53
фото"Почти невозможно": нацгвардейцы уничтожили вражеский "Ланцет" из автоматов
11:34
Рождественская премьера: Киевская опера возвращает балет Кос-Анатольского "Соячье крыло"
11:33
WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев
11:31
фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев
11:26
Германия не собирается помогать Минобороны мобилизовать украинцев - Минюст ФРГ
11:17
10 лет тюрьмы за взятку получил один из экс-руководителей ГСЭК
11:03
"Я бы хотела, чтобы семьи не боялись подростков". История семьи, которая усыновила 12-летнего мальчика
Все новости...
Реклама: