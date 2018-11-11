Беспилотник ОБСЕ глушили над оккупированным Донбассом

Беспилотник мониторинговой миссии ОБСЕ дальнего радиуса действия глушили вечером 8 ноября около н.п. Корсунь на оккупированном Донбассе. Это едва не привело к потере контроля над дроном.

Об этом говорится в оперативном отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 9 ноября 2018 года.

"Вечером 8 ноября, пролетая над районами вблизи населенного пункта Корсунь (неподконтрольный правительству, 31 км к северо-востоку от Донецка), БПЛА СММ дальнего радиуса действия временно терял сигнал GPS, по оценке, в результате глушения", - заявили в мониторинговой миссии.

В ОБСЕ оценили инцидент как крайне серьезный, поскольку "большинство систем контроля и связи (в том числе резервные системы) между наземной станцией контроля и БПЛА не функционировали".

Отмечается, что контроль восстановили "после того, как он в аварийном режиме покинул район, где фиксировалось глушение".

СММ ОБСЕ напомнила, что в июне 2016 года беспилотник дальнего радиуса уже был потерян при полете над подконтрольным боевикам Корсунем.

Как сообщалось, в ночь на 27 октября во время наблюдения за колонной грузовиков вблизи границы с РФ, где отсутствуют пункты пропуска, исчез беспилотник СММ ОБСЕ.

В своей предыдущей оценке СММ пришла к выводу, что наиболее вероятной причиной падения является влияние на БПЛА и что 8 человек слышали взрыв в этом районе в момент инцидента.

40 стран возложили ответственность на Россию за сбитый беспилотник ОБСЕ.

К заявлению присоединились 28 стран-членов ЕС, Бывшая Югославская Республика Македония, Черногория и Албания - кандидаты на вступление.

Кроме этого, документ поддержали страны Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Норвегия и Лихтенштейн, страны-члены Европейской экономической зоны, а также Украина, Молдова, Грузия, Андорра и Сан-Марино.