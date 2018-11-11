Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В РФ назвали "явку" на фейкових виборах в ОРДЛО: перевищила намальовану

Неділя, 11 листопада 2018, 19:08

За заявою так званого "ЦВК ЛНР", явка "виборців" на незаконних виборах "голови та депутатів Народної ради Луганської народної республіки" склала 77%.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на заяву "голови ЦВК ЛНР" Олену Кравченко.

За її словами, за час роботи "виборчих дільниць" були зафіксовані "незначні порушення, які не вплинули на виборчий процес".

Як зазначає Інтерфакс, у свою чергу спостерігач з РФ, депутат Держдуми Олексій Журавльов заявив, що "ніяких порушень законодавства "ЛНР" про вибори в ході спостереження за голосуванням не виявлено".

Згодом "Інтерфакс" з посиланням на "главу ЦВК ДНР" Ольгу Позднякову повідомив, що явка виборців  на момент закриття "дільниць" склала 80,1%. 

За словами Позднякової, "істотних порушень під час голосування зафіксовано не було, а на одній із дільниць була спроба нападу на члена виборчої комісії". 

Разом з тим ТАСС повідомляє, що станом на 18:00 (за московським часом - ред.), явка "виборців" в "ЛНР" становила 72,5%, в "ДНР" - 76,2%.

Також в "МВС ЛНР" повідомили, що в ході дня "виборів" був отриманий "ряд неправдивих повідомлень про замінування виборчих дільниць".

Нагадаємо, проросійські бойовики призначили "вибори" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей на 11 листопада.

У якості "кандидатів" в "ДНР" було зареєстровано "т.в.о. голови ДНР" Дениса Пушиліна, екс-мера Горлівки Романа Храменкова, суддю "народного трибуналу" Олену Шишкіну, керівника музею бойової і трудової слави союзу ветеранів Афганістану Петровського району Донецька Романа Євстифєєва та "заступника міністра освіти ДНР" Володимира Медведєва.

В "ЛНР", за прогнозами, керівником залишиться Леонід Пасічник.

Як заявив раніше глава СБУ Василь Грицак, результати "виборів" були відомі заздалегідь і "намальовані в адміністрації президента Росії": зокрема, Пушилін у "ДНР" має перемогти з результатом у 55% голосів, Пасічник в "ЛНР" - 63%, явка має скласти 70%. 

Теми: ОРДЛОвибориРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
ОРДЛО
Асєєв розповів, як ексрозвідник Червінський допоміг знайти у Києві головного ката "Ізоляції" "Палича"
Станіслав Асєєв: Інколи я не можу згадати, як виглядає Донецьк – спеціально відкриваю GoogleMaps, щоб подивитись на місто
Бойовики в ОРДО засудили морпіха ЗСУ до 22 років тюрми
Останні новини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горять будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
Усі новини...
Реклама: