В РФ назвали "явку" на фейкових виборах в ОРДЛО: перевищила намальовану

За заявою так званого "ЦВК ЛНР", явка "виборців" на незаконних виборах "голови та депутатів Народної ради Луганської народної республіки" склала 77%.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на заяву "голови ЦВК ЛНР" Олену Кравченко.

За її словами, за час роботи "виборчих дільниць" були зафіксовані "незначні порушення, які не вплинули на виборчий процес".

Як зазначає Інтерфакс, у свою чергу спостерігач з РФ, депутат Держдуми Олексій Журавльов заявив, що "ніяких порушень законодавства "ЛНР" про вибори в ході спостереження за голосуванням не виявлено".

Згодом "Інтерфакс" з посиланням на "главу ЦВК ДНР" Ольгу Позднякову повідомив, що явка виборців на момент закриття "дільниць" склала 80,1%.

За словами Позднякової, "істотних порушень під час голосування зафіксовано не було, а на одній із дільниць була спроба нападу на члена виборчої комісії".

Разом з тим ТАСС повідомляє, що станом на 18:00 (за московським часом - ред.), явка "виборців" в "ЛНР" становила 72,5%, в "ДНР" - 76,2%.

Також в "МВС ЛНР" повідомили, що в ході дня "виборів" був отриманий "ряд неправдивих повідомлень про замінування виборчих дільниць".

Нагадаємо, проросійські бойовики призначили "вибори" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей на 11 листопада.

У якості "кандидатів" в "ДНР" було зареєстровано "т.в.о. голови ДНР" Дениса Пушиліна, екс-мера Горлівки Романа Храменкова, суддю "народного трибуналу" Олену Шишкіну, керівника музею бойової і трудової слави союзу ветеранів Афганістану Петровського району Донецька Романа Євстифєєва та "заступника міністра освіти ДНР" Володимира Медведєва.

В "ЛНР", за прогнозами, керівником залишиться Леонід Пасічник.

Як заявив раніше глава СБУ Василь Грицак, результати "виборів" були відомі заздалегідь і "намальовані в адміністрації президента Росії": зокрема, Пушилін у "ДНР" має перемогти з результатом у 55% голосів, Пасічник в "ЛНР" - 63%, явка має скласти 70%.