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В РФ назвали "явку" на фейковых выборах в ОРДЛО: превысила нарисованную

Воскресенье, 11 ноября 2018, 19:08

По заявлению так называемого "ЦИК ЛНР", явка избирателей на незаконных выборах "главы и депутатов Народного совета Луганской народной республики" составила 77%.

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на  "председателя ЦИК ЛНР" Елену Кравченко.

По ее словам, за время работы "избирательных участков" были зафиксированы "незначительные нарушения, которые не повлияли на избирательный процесс".

Как отмечает Интерфакс, в свою очередь наблюдатель из РФ, депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что "никаких нарушений законодательства "ЛНР" о выборах в ходе наблюдения за голосованием не обнаружено".

Позже "Интерфакс" со ссылкой на "главу ЦИК ДНР" Ольгу Позднякову сообщил, что явка избирателей на момент закрытия "участков" составила 80,1%.

По словам Поздняковой, "существенных нарушений во время голосования зафиксировано не было, а на одном из участков была попытка нападения на члена избирательной комиссии".

Вместе с тем ТАСС сообщает, что по состоянию на 18:00 (по московскому времени - ред.), явка "избирателей" в "ЛНР" составляла 72,5%, в "ДНР" - 76,2%.

Также в "МВД ЛНР" сообщили, что в ходе дня "выборов" был получен "ряд ложных сообщений о минировании избирательных участков".

Напомним, пророссийские боевики назначили "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей на 11 ноября.

В качестве "кандидатов" в "ДНР" были зарегистрированы "вр.и.о. главы ДНР" Денис Пушилин, бывший мэр Горловки Роман Храменков, судья "народного трибунала" Елена Шишкина, руководитель музея боевой и трудовой славы союза ветеранов Афганистана Петровского района Донецка Роман Евстифеев и "замминистра образования ДНР" Владимир Медведев.

В "ЛНР", по прогнозам, руководителем останется Леонид Пасечник.

Как заявил ранее глава СБУ Василий Грицак, результаты "выборов" были известны заранее и "нарисованы в администрации президента России": в частности, Пушилин в "ДНР" должен победить с результатом в 55% голосов, Пасичник в "ЛНР" - с 63%, явка должна составить 70%.

Темы: ОРДЛОвиборыРосcия
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