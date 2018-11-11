У Кремлі сказали, коли Путін і Трамп влаштують "тет-а-тет"

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Неділя, 11 листопада 2018, 21:58

Президенти Росії та США Володимир Путін і Дональд Трамп підтвердили намір поспілкуватися під час саміту "Великої двадцятки", що відбудеться в Аргентині 30 листопада - 1 грудня. 

Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише "Інтерфакс".

"Домовилися побачитися там", - зазначив Пєсков, коментуючи питання, чи підтвердили президенти намір окремо поговорити під час саміту. 

Раніше Путін заявив, що 11 листопада у нього відбулося коротке спілкування з Трампом у Парижі. Однак Пєсков уточнив, що у президентів "не було можливості переговорити". За його словами, президенти Росії і США "встигли привітали один одного під час робочого обіду у столиці Франції".

Раніше Трамп заявив, що має намір зустрітися з Путіним на полях G20.

11 листопада президенти Росії та США останніми прибули у Париж на церемонію з нагоди ювілею завершення Першої світової війни та вперше потисли один одному руки після саміту у Гельсінкі. Телекамери зафіксували, як Путін показав Трампу великий палець і поплескав по плечу.

Теми: Путін Трамп
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