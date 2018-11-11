В Кремле сказали, когда Путин и Трамп устроят "тет-а-тет"

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп подтвердили намерение пообщаться во время саммита "большой двадцатки", который состоится в Аргентине 30 ноября - 1 декабря.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс".

"Договорились увидеться там", - отметил Песков, комментируя вопрос, подтвердили ли президенты намерение отдельно переговорить в ходе саммита.

Ранее Путин заявил, что 11 ноября у него состоялось короткое общение с Трампом в Париже. Однако Песков уточнил, что у президентов "не было возможности переговорить". По его словам, президенты России и США "успели поприветствовать друг друга в ходе рабочего обеда в столице Франции".

Ранее Трамп заявил, что намерен встретиться с Путиным на полях G20.

11 ноября президенты России и США последними прибыли в Париж на церемонию по случаю юбилея окончания Первой мировой войны и впервые пожали друг другу руки после саммита в Хельсинки. Телекамеры зафиксировали, как Путин показал Трампу большой палец, а тот похлопал Путина плечу.