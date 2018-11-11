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Суд дозволив заарештувати австрійських менеджерів Мартиненка

Неділя, 11 листопада 2018, 22:28

Київський апеляційний суд відмовився скасувати ухвали про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою для директорів австрійського товариства "Steuermann" Вольфганга Ейбергера та Марії Ляпінш, яких оголошено у міжнародний розшук. 

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на відповідні ухвали суду від 29 жовтня.

Кримінальне провадження стосовно Ейбергера та Ляпінш було виділено в окреме провадження у вересні 2017 року.

31 серпня 2017 року їм було повідомлено про підозру, а 29 вересня 2017 року – оголошено у міжнародний розшук.

"Запобіжні заходи відносно Ейбергера та Ляпінш були обрані Солом’янським райсудом Києва 27 квітня 2018 року. Суд визнав доведеною наявність обґрунтованої підозри та існування ризиків у їхній поведінці та постановив, що після їх затримання протягом 48 годин має бути вирішене питання про застосування до них запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою або зміну на більш м’які", - зазначає видання. 

20 вересня Київський апеляційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для ще одного фігуранта зі "справи Мартиненка" – Євгена Буги, який теж перебуває у розшуку.

Вольфганг Ейбергер та Марія Ляпінш – директори австрійського товариства "Steuermann", якому ДП "СхідГЗК" переплатило у 2014-2016 роках 17,29 млн доларів за уранову сировину. За даними слідства, роль "Steuermann" зводилася лише до отримання коштів від українського держпідприємства, у той час усі поставки на "СхідГЗК" насправді здійснило ТОВ "Степногірський гірничо-хімічний комбінат" (Казахстан).

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У травні 2018 р. обвинувальний акт стосовно екс-нардепа Миколи Мартиненка, керівника ПАТ "ОГХК" Руслана Журила, гендиректора ДП "Схід ГЗК" Олександра Сорокіна, першого заступника голови "Нафтогазу" Сергія Переломи, заступника гендиректора Держконцерну "Ядерне паливо" Володимира Богданця та директора управління закупівель дирекції ДП НАЕК "Енергоатом" Валерія Василькова було направлено до суду для розгляду по суті.

Вони обвинувачуються у заволодінні коштами ДП "СхідГЗК" у сумі 17,28 млн дол, а також 6,4 млн євро коштів "Енергоатома".

Стосовно ще двох осіб триває досудове розслідування. Один із них – Павло Скаленко, якого було затримано 11 жовтня та взято під варту за рішенням суду. 

"Українська правда" в Threads

Теми: Мартиненкосуд
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