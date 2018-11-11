Суд разрешил арестовать австрийских менеджеров Мартыненко

Киевский апелляционный суд отказался отменить постановления об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для директоров австрийского общества "Steuermann" Вольфганга Ейбергера и Марии Ляпинш, объявленных в международный розыск.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на соответствующие постановления суда от 29 октября.

Уголовное производство в отношении Ейбергера и Ляпинш было выделено в отдельное производство в сентябре 2017 года.

31 августа 2017 г. им сообщили о подозрении, а 29 сентября - объявили в международный розыск.

"Меры пресечения относительно Ейбергера и Ляпинш были избраны Соломенский райсуд Киева 27 апреля 2018 года. Суд счел доказанным наличие обоснованного подозрения и существование рисков в их поведении и постановил, что после их задержания в течение 48 часов должен быть решен вопрос о применении к ним мер пресечения в виде содержания под стражей или изменения на более мягкие", - отмечает издание.

20 сентября Киевский апелляционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для еще одного фигуранта по "делу Мартыненко" - Евгения Буги, который также находится в розыске.

Вольфганг Ейбергер и Мария Ляпинш - директора австрийского общества "Steuermann", которому ГП "ВостГОК" переплатил в 2014-2016 годах 17,29 млн долларов за урановое сырье. По данным следствия, роль "Steuermann" сводилась лишь к получению средств от украинского госпредприятия, в то время все поставки на "ВостГОК" на самом деле осуществило ООО "Степногорский горно-химический комбинат" (Казахстан).

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В мае 2018 г. обвинительный акт в отношении экс-нардепа Николая Мартыненко, руководителя ОАО "ОГХК" Руслана Журило, гендиректора ГП "Восток ГОК" Александра Сорокина, первого замглавы "Нафтогаза" Сергея Переломы, замгендиректора госконцерна "Ядерное топливо" Владимира Богданца и директора управления закупок дирекции ГП НАЭК "Энергоатом" Валерия Василькова был направлен в суд для рассмотрения по существу.

Они обвиняются в завладении средствами ГП "ВостГОК" в сумме 17,28 млн долл, а также 6,4 млн евро средств "Энергоатома".

В отношении еще двух человек продолжается досудебное расследование. Один из них - Павел Скаленко, который был задержан 11 октября и взят под стражу решением суда.