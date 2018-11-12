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У РФ погрожують "важкими наслідками" для Європи після псевдовиборів на Донбасі

Понеділок, 12 листопада 2018, 09:13

Перший заступник голови комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Володимир Джабаров заявив, що президент України Петро Порошенко і уряд повинні почати переговори з "законно обраними" ватажками бойовиків окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Про це він сказав у понеділок, передає ТАСС.

За його словами, це треба зробити зараз, "поки ще не пізно", в іншому випадку Україна може "остаточно втратити ці території".

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Джабаров також зазначив, що спроби повернути Донбас силовим шляхом "закінчаться дуже сумно".

При цьому він додав, що наслідки "можуть стати важкими" і для всього європейського світопорядку.

Представник Ради Федерації РФ назвав результати псевдовибори в ОРДЛО "абсолютно очікуваними".

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, за заявою так званого "ЦВК ЛНР", явка виборців на незаконних виборах "голови та депутатів Народної ради Луганської народної республіки" склала 77%.

Нагадаємо, проросійські бойовики призначили "вибори" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей на 11 листопада.

У якості "кандидатів" в "ДНР" було зареєстровано "т.в.о. голови ДНР" Дениса Пушиліна, екс-мера Горлівки Романа Храменкова, суддю "народного трибуналу" Олену Шишкіну, керівника музею бойової і трудової слави союзу ветеранів Афганістану Петровського району Донецька Романа Євстифєєва та "заступника міністра освіти ДНР" Володимира Медведєва.

В "ЛНР", за прогнозами, керівником залишиться Леонід Пасічник.

Як заявив раніше глава СБУ Василь Грицак, результати "виборів" були відомі заздалегідь і "намальовані в адміністрації президента Росії": зокрема, Пушилін у "ДНР" має перемогти з результатом у 55% голосів, Пасічник в "ЛНР" - 63%, явка має скласти 70%.

Українська правда
Теми: РосіяУкраїнаОРДЛОвибори
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