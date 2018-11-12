Засідання у справі Добкіна перенесли, бо адвокати не прийшли на суд

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Понеділок, 12 листопада 2018, 15:36

Дзержинський районний суд Харкова переніс засідання щодо колишнього міського голови Харкова та народного депутата від "Опозиційного блоку" Михайла Добкіна.

Про це 12 листопада повідомляє Громадське.

Зазначається, що засідання перенесли на 6 грудня через неяку трьох адвокатів Добкіна.

Сам екс-нардеп на засідання прийшов. Його підозрюють у причетності до розкрадання понад 75 гектарів землі, вартістю більше 240 мільйонів гривень.

У жовтні ГПУ передала справу в суд.

Раніше повідомлялось, що Добкіну вручили остаточну підозру. Його справа налічує 45 томів.

29 червня 2017 року Генпрокурор Юрій Луценко вніс подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа Добкіна.

13 липня року парламент дав згоду на притягнення до відповідальності Михайла Добкіна.

Сам Добкін, виступаючи в Раді, зазначив що справа проти нього "розсиплеться в суді".

Згодом Печерський райсуд Києва заарештував самого Добкіна і встановив заставу в розмірі 50 млн гривень. А також заарештував 2 автомобіля, 2 будинки, земельну ділянку і винний погреб на 200 квадратів.

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Теми: Добкін суд Харків
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